Depresión "Fred" llega a Florida y Puerto Rico en alerta por "Grace"

(NOTICIAS YA).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Grace "no está muy bien organizada", sin embargo, está produciendo vientos con fuerza de tormenta tropical, según información preliminar del avión cazahuracanes.

Esta madrugada, el NHC emitió un aviso de tormenta tropical para la Isla, Vieques y Culebra en Puerto Rico.

En el boletín de las 2:00 p.m., Grace mantiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, con ráfagas mayores y su velocidad de traslación es de 23 millas por hora.

Ayer, se había puesto en vigencia una vigilancia de tormenta tropical, pero con el nacimiento de Grace se ha modificado a la categoría de aviso rigiendo también para Antigua y Barbuda, Anguila, San Cristóbal y Nieves y Montserrat, Saba y San Eustaquio, Saint Maarten y San Bartolomé y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Here are the 11 am AST Saturday, August 14 Key Messages for Tropical Storm #Grace.https://t.co/4oipS4CSRL pic.twitter.com/ezbHjVlr3y

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 14, 2021