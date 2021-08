Fred amenaza el Gólfo de México como Tormenta Tropical y Grace continúa su curso

(NOTICIAS YA).- En su boletín de las 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Grace continúa desorganizada mientras sigue moviéndose hacia el oeste noroeste sobre el noreste del Mar Caribe.

8 AM AST AUG 15 Advisory | Advertencia 8A: A Tropical Storm warning continues in effect for PR and the USVI | Un Aviso de Tormenta Tropical continúa en efecto para las Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/qi4AGLjsvF

Al igual que en el boletín de las 5:00 a.m., el NHC confirmó que Grace sigue con sus vientos de tormenta tropical, de 40 millas por hora y ráfagas más fuertes que se comenzarían a sentir desde la mañana.

El radio de los vientos se extiende hasta 35 millas hacia el norte desde su centro.

"Se espera un fortalecimiento antes de que Grace llegue a La Española el lunes", dice el boletín. Se prevé un debilitamiento del sistema cuando cruce La Española mañana y durante la noche del lunes. Se mantendría con pocos cambios el martes.

Ayer por la madrugada, el NHC había emitido un aviso de tormenta tropical para la Isla, Vieques y Culebra tras la formación de Grace en el Caribe.

MIentras tanto la otra vez tormenta tropical Fred sigue su curso al gólfo de México:

8:40 AM EDT: #Fred has re-developed into a Tropical Storm over the southeastern Gulf of Mexico. Tropical Storm Warnings will be issued for a portion of the northern Gulf Coast at 11 AM EDT/10 AM CDT https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/hVNbrdY3qI

