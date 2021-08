Gobernadora declara estado de emergencia para el condado de Doña Ana por inundaciones

(NOTICIAS YA).- La gobernadora del estado de Nuevo Mexico, Michelle Luján Grisham, declaró el estado de emergencia para el condado de Doña Ana a raíz de las inundaciones registradas durante el fin de semana.

La comunidad de La Union, NM se ha visto gravemente afectada en los últimos días, por las fuertes lluvias e inundaciones que han forzado la evacuación de decenas de personas de sus hogares.

"Estoy muy agradecida por las rápidas respuestas tanto de las autoridades locales en la áreas afectadas como de los departamentos estatales de mi administración, quienes han estado y continuarán coordinando con los recursos", indicó la gobernadora a través de su cuenta de Twitter.

Today I declared a state of emergency for Doña Ana County, making hundreds of thousands of dollars available to support local recovery efforts after severe flooding.

The state has been on the ground assisting local authorities and will continue to support relief efforts. pic.twitter.com/SwT7Fvuk3G

— Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) August 15, 2021