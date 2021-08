A Newsom le preocupa la falta de entusiamo de demócratas de California

(POLÍTICA YA). – A Gavin Newsom, gobernador de California que enfrenta una elección revocatoria en septiembre, le preocupa la aparente complacencia de los votantes demócratas del estado.

¿Un Conservador Gobernador De California? Biden Trata De Impedirlo Con Su Apoyo A Newsom

"Los demócratas de todo el estado no se han tomado esto en serio, mientras que los republicanos sí", dijo Newsom al diario The Washington Post. "Los republicanos ven esto como una oportunidad histórica".

Los condados de California comenzaron la semana pasada a enviar por correo las boletas electorales a todos los votantes registrados para la elección revocatoria del gobernador del 14 de septiembre.

Solo hay dos preguntas en la boleta: si Newsom debe ser destituido de su cargo; y quién debería reemplazarlo.

Si más del 50% vota que "sí" en la primera pregunta, Newsom será destituido y quien gane la mayor cantidad de votos en la segunda se convertirá en gobernador del mayor estado del país hasta el 2 de enero de 2023.

ESCASA VENTAJA

La encuesta más reciente muestra a Newsom con solo dos puntos de ventaja en la pregunta sobre si debe ser sustituido, lo que representa un serio desafío político para los demócratas que han dominado la política del estado dorado desde 2006.

En la encuesta de CBS, el 52% de los votantes probables dijo que Newsom no debería ser retirado del cargo, mientras que el 48% dijo que debería ser expulsado, una diferencia que cae justo al borde del margen de error de 4 puntos de la encuesta.

El sondeo destaca una brecha de entusiasmo entre los opositores y partidarios de Newsom. El 78% de los votantes republicanos dijeron que "definitivamente" votarán en la revocatoria del próximo mes, y el 72% dijo que están "muy motivados para votar".

Mientras, sólo el 73% de los demócratas dijo que definitivamente votaría, y solo el 61% que está muy motivado para votar.

El gobernador, que ganó su elección en 2018 con el 62% de los votos, ha agudiza su mensaje hacia los votantes demócratas que podrían ignorar la revocatoria.

TRUMPISMO VIGENTE

"Aunque derrotamos a Trump, no derrotamos al trumpismo. El trumpismo sigue vivo y coleando, incluso aquí en el estado de California", dijo Newsom este fin de semana. "Si no me creen, solo consideren ... la persona probable que haga un juramento en el cargo, que ingrese en la oficina del gobernador en cuestión de semanas si no rechazamos este retiro".

Newsom pidió al público que imaginara el destino de sus prioridades políticas más urgentes si él es reemplazado por Larry Elder, un locutor conservador de radio que se ha convertido en su principal oponente republicano.

Elder se opone a un salario mínimo y al control de las armas de asalto, no cree en el calentamiento global y dice que "las mujeres saben menos que los hombres sobre cuestiones políticas, económicas y acontecimientos actuales".

"No piensen ni por un segundo que esta revocatoria no se trata de todos ustedes", advirtió Newsom. "Se trata de todos y cada uno de nosotros y de los valores que apreciamos".