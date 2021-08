Camarón congelado causa brote de salmonela

(NOTICIAS YA).- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) identificaron tres nuevos casos en un brote de salmonela vinculado con productos de camarón congelado.

El retiro de estos productos fue inicialmente anunciado por la compañía Avanti Frozen Foods el 25 de junio de 2021, y posteriormente ampliado para incluir más marcas afectadas así como las fechas de vencimiento de los productos en cuestión.

Las marcas incluyen a 365, Ahold, Big River, Censea, Chicken of the Sea, CWNO, First Street, Food Lion, Hannaford, Harbor Banks, Honest Catch, HOS, Meijer, Nature’s Promise, Open Acres, Sandbar, Sea Cove, Waterfront Bistro, Wellsley Farms, y WFNO Brands.

Los productos habrían sido distribuidos a nivel nacional entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, pero pudieron haberse vendido más recientemente. Hasta ahora, se han presentado casos en 4 estados.

Al menos 9 personas han enfermado tras consumir los camarones, y tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. Afortunadamente no se reportan muertes ligadas al caso.

Los CDC recomiendan a los minoristas y consumidores que revisen si el producto que tienen coincide con el retirado y, si es así, retornarlo o desecharlo.

Las autoridades hicieron hincapié en no consumir el producto, además de lavar cualquier artículo o superficie que haya entrado en contacto con este en el lavaplatos o usando agua caliente con jabón.

La investigación permanece activa.

SÍNTOMAS DE LA SALMONELA:

Fiebre mayor a los 102 °F

Diarrea por más de tres días

Diarrea con sangre

Vómito excesivo

Deshidratación (no orinar u orinar poco, boca y garganta secas, mareo al levantarse)

Cólicos

Los síntomas pueden iniciar entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria.

La mayoría de las personas se recupera sin necesidad de tratamiento en 4 a 7 días. Sin embargo, algunas como las que tienen el sistema inmune debilitado, los niños menores de 5 años o los adultos mayores de 65 podrían desarrollar infecciones más severas que requieran tratamiento u hospitalización.

La descripción completa de los productos afectados, incluyendo fechas de vencimiento y códigos, puede encontrarse aquí.

*Basado en un comunicado de CDC

