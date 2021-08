Controversia sobre porsibles contagios durante masivo festival de música en Rosarito

(NOTICIAS YA).-Baja California ha tenido durante las últimas horas, una recriminatoria mirada internacional bajo el festival de música llamado “Baja Beach Fest” en Rosarito, donde asistieron miles de personas provenientes sobre todo, de los Estados Unidos.

La cuenta de posibles contagios de coronavirus, no se contará localmente, pero sí el dinero ganado.

Más de 20 mil personas reunidas en un mismo espacio y conviviendo en la mismas calles, hoteles, restaurantes y hoy en su retorno a casa haciendo fila para cruzar a Estados Unidos, todo permitido por las mismas autoridades aún cuando Baja California registra un aumento de casos COVID-19 rebasando la cifra de mil activos este fin de semana.

“Mucha gente le va a generar menos riesgo en términos de contagio el estar en el evento, que no estar en el evento, partiendo de la base que toda la gente está testada o ya tienen su certificado de vacunación,” comentó Mario Escoto, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

De acuerdo a las autoridades sanitarias, se cumplieron protocolos estrictos de salud, pidieron prueba de COVID-19 para entregar las pulseras de acceso, tomaron la temperatura y el cubrebocas fue obligatorio para ingresar.

Aunque esta situación cambió una vez dentro del festival, “estaba amontonado, no había nada más que metro y medio, si estaban muchos amontonados y por eso traían máscaras'', dijo Antonio Kavaldjian, asistente Baja Beach Fest.

Antonio y su esposa tenían sus boletos desde el año pasado, vienen con un grupo de 8 amigos desde San Diego, y asistieron los 3 días al concierto, conscientes del riesgo del contagio de coronavirus.

“Preocupado no sé, pero de todas maneras me voy a ir hacer una prueba mañana o al ratito, por si las dudas, existe la posibilidad, como cualquier cosa y me siento bien,” agregó Antonio.

Restaurantes, hoteles, comerciantes, taxistas, todos se vieron beneficiados con la realización de este festival, pero aún con la derrama económica, no dejó contentos a los rosaritenses.

“En lo que estamos ahora con el COVID-19 y el Delta, no debía estar pasando, porque qué pasa con la gente que se queda aquí, estos vinieron y emborracharon, ahora van y se mueren allá, y luego aquí queda el microbio otra vez,” dijo un residente de Rosarito.

La reunión masiva no solo se dio en los 3 días del festival o en las calles de rosarito, este lunes las garitas estuvieron abarrotadas cuando todos regresaban a casa pues el 90% de las asistente cruzaron la frontera para asistir a este festival que el próximo fin de semana realizará la segunda parte.

Se estima que se generaron más de 50 millones de dólares nada más en el primer fin de semana del festival Baja Beach Fest.