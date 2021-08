Corte Suprema de Texas bloquea mandatos de máscaras en 2 condados

(POLÍTICA YA). – En el último acto de la serie de conflictos en Texas sobre las mascarillas y Covid, la Corte Suprema estatal bloqueó temporalmente los mandatos de máscaras emitidos recientemente en San Antonio y Dallas.

Con el fallo, el tribunal superior se puso del lado del gobernador Greg Abbott, quien había emitido una orden en la que prohíbe los mandatos de máscaras en el estado.

El fallo del Tribunal afecta principalmente a los condados de Dallas y Bexar, que habían restablecido algún tipo de mandato de máscara en los últimos días.

En el condado de Dallas, un juez dictaminó la semana pasada que se requerirían máscaras dentro de las escuelas y negocios, mientras que en Bexar, donde se encuentra San Antonio, un tribunal inferior dictaminó el viernes que los líderes locales tenían la autoridad para exigir máscaras en las escuelas.

Funcionarios locales dijeron que continuarán haciendo cumplir al menos una parte de sus mandatos de máscaras, a pesar del fallo de la Corte Suprema.

Abbott emitió una orden ejecutiva el mes pasado que prohibía a las entidades gubernamentales, incluidos los distritos escolares, exigir el uso de máscaras.

Los funcionarios de los condados de Dallas y Bexar solicitaron órdenes de restricción contra la ejecución de la orden de Abbott, que fueron concedidas.

RECORDATORIO

Ken Paxton, fiscal general de Texas, dijo este viernes que apeló las decisiones de la corte inferior ante la Corte Suprema de Texas y tuiteó después de la decisión de la corte el domingo: "Dejemos que esta decisión sirva como un recordatorio para todos los ISD y los funcionarios locales de que la orden del gobernador se mantiene".

Breaking: TX Supreme Court sides with the rule of law. Today, SCOTEX has ordered Dallas Co & Dallas ISD to follow Exec. Order GA-38. Local mask mandates are illegal under GA-38. Let this ruling serve as a reminder to all ISDs and Local officials that the Governor’s order stands. https://t.co/s7AUVCXlJ1

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 15, 2021