¡Desde hoy! Pruebas COVID-19 en escuelas del condado Orange

(NOTICIAS YA).- Desde este lunes, el condado Orange comenzará a hacer pruebas de coronavirus en ciertas escuelas públicas, en aras de frenar los contagios del virus en las instituciones, debido al elevado número de casos que registran en esta entidad.

Los exámenes COVID-19 se ofrecerán a estudiantes, empleados, familiares y comunidad escolar del condado Orange durante toda esta semana, cada día en una escuela desde las 4:00 hasta las 8:00 p.m.

Sin embargo, las pruebas también estarán disponibles para el público general los días sábado y domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta medida fue tomada ante la gran cantidad de contagios registrados en el condado Orange y aunque hasta este domingo se totaliza un 65,27% de residentes mayores de 12 años que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, los funcionarios hacen un llamado a inmunizarse.

El Dr. Raúl Pino, Director del Departamento de Salud de Florida en este condado, hizo énfasis en que debido al incremento de infecciones, y a un grupo que se niega a vacunarse, toda persona no esté inmunizada debe esperar que el virus llegue a ella, de forma sintomática o asintomática.

Por su parte, el Alcalde del condado Orange, Jerry Demings, expresó que su mayor preocupación es que una persona que puede recibir una vacuna contra el COVID-19 y no la reciba, se enferme, por lo que reitera el llamado a inmunizarse contra este mortal virus respiratorio.

