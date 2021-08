El Departamento de Salud Tri County considera realizar un mandato de cubrebocas en las escuelas

(NOTICIAS YA).- La Junta de Salud del Departamento de Salud Tri County se reunirá el lunes 16 de agosto alrededor de las 4:30 pm con el motivo de discutir la idea de realizar un mandato del uso de mascarillas en los espacios cerrados de las escuelas.

El mandato sería dentro de los edificios escolares donde se encuentren estudiantes de 11 años o menores o universal en todos los espacios cerrados, como lo recomienda los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El departamento se encuentra debatiendo este tema debido al rápido aumento de casos del virus covid-19 por la variante delta. De esta manera, aseguran la protección para aquellos que no se pueden vacunar, refuerzan el aprendizaje en persona con menos interrupciones y períodos de aislamiento y la posibilidad de reducir el estrés mental debido al acoso e intimidación por no utilizar mascarillas, de acuerdo con la página del TCHD.

Esta reunión está causando controversia en los distritos escolares, al igual que los padres de las escuelas, ya que no todos están de acuerdo con ordenar el uso de cubrebocas.

"Yo realmente creo que necesitamos darle el poder a los padres de realizar esas decisiones por sus hijos porque saben lo que es mejor para ellos" dijo Schumè Navarro, un padre de los Colegios Cherry Creek.

El domingo 15 de agosto, Navarro se reunió con más de una docena de padres en el Centennial Center Park para planear en testificar en la junta del Tri County. Muchos de ellos están frustrados de que el departamento está considerando realizar el mandato.

Por la otra parte, hay padres que están de acuerdo con el mandato y opinan que es lo correcto.

"Estoy orgullosa de nuestros líderes por tomar los pasos que han tomado hasta ahora, pero quiero que hagan más" dijo Fiona Gau.

Distritos escolares como el Adams 12 Five Stars y Aurora Public Schools ya tienen mandatos para utilizar tapabocas. Sin embargo, si el departamento de salud decide emitir la orden, no significa que todos los distritos obedecerán, como es el caso del Condado Douglas, que había realizado un trato con el TCDH de ser parte del convenio, mientras que tengan la opción de no seguir las órdenes de salud pública que considere que no están en los mejores intereses de sus ciudadanos, según el notario del condado, Lora Thomas.

Los padres podrán participar en la reunión y opinar de manera escrita u oral antes que la junta tome la decisión. De acuerdo con la agenda, habrá 90 minutos de testimonios, con un límite de dos minutos o menos por persona. Uno se tiene que registrar aquí para poder asistir a la reunión virtual y participar.