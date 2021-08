Inicia votación anticipada para la revocación del gobernador Gavin Newsom

(NOTICIAS YA).-Los residentes de San Diego pueden votar a partir del lunes 16 de agosto en persona en la oficina del Registro Electoral, el mismo día en que más de 1.8 millones de boletas estan en camino a los votantes registrados en el condado de San Diego.

La elección de destitución que se llevará a cabo el 14 de septiembre, decidirá si el gobernador de California, Gavin Newsom, es destituido de su cargo.

La votación anticipada está disponible en la oficina del Registro Electoral en Kearny Mesa, ubicado en el 5600 Overland Avenue, San Diego a partir de las 8 a.m. a hasta las 5 p.m. de lunes a viernes. Sin embargo, instan a la comunidad a votar por correo.

“Animamos a los votantes a que actúen con anticipación y voten desde la comodidad de su casa”, dijo la registradora electoral interina Cynthia Paes. “Firme, selle y devuelva su boleta de voto-por-correo a una fuente confiable. Tan pronto recibamos su boleta, tan pronto podemos comenzar a procesarla para que sea contada justo cuando las urnas cierran a las 8 p. m. la noche de la elección.”

A partir del martes 17 de agosto, también estará disponible la opción de dejar la boleta en una de las 131 ubicaciones de entrega de boletas de voto-por-correo a través del condado de San Diego.

Check your mailbox! 📬Our office has mailed over 1.9 million mail ballots to registered voters for the Sept. 14 #2021CARecall Election. https://t.co/5feC47qA71

— SAN DIEGO COUNTY ROV (@SDVOTE) August 16, 2021