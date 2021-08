Latinos han ayudado a impulsar la economía de Colorado

(NOTICIAS YA).-Estados Unidos es más diverso y multirracial que nunca, según datos del censo de 2020 que reveló impactantes cambios en la población del país.

En Colorado, los habitantes en general aumentaron de 5.029.196 que había en el año 2010 a 5.773.714 en el año 2020. En cuanto a los latinos, el porcentaje se incrementó en 21,6%, pasando de 1.038.687 a 1.263.390 en los últimos 10 años.

En el caso del condado Adams, el crecimiento poblacional se ha incrementado más de 17% en la última década, detallándose en estas nuevas estadísticas que los latinos ya representan más del 40% en este lugar.

Gran parte del crecimiento se debe al alza en la tasa de natalidad, así como a la llegada de nuevos residentes de otros estados o lugares de Colorado, quienes terminan escogiendo este condado como su nuevo hogar.

Esto ha hecho que se convierta en uno de los condados más multiculturales del país, según información oficial, situación que también lo ha hecho un sitio atractivo para las personas que viven allí.

“Aquí me encanta, ves familias de color con niños corriendo de un lado para el otro, la familia hispana, pero también la familia blanca, ósea estamos mucho más mezclados y eso me gusta; ese sentimiento de multiculturalidad a mi me gusta y yo lo estaba buscando, esa fue una de las razones por las cuales decidimos estar acá”, expresó Rocío Duran, residente del condado Adams.

Algo que sumado a los costos más bajos en las viviendas, comparado con Denver, está atrayendo a nuevas familias.

“Las comunidades anglo están envejeciendo cada vez más rápido. Entonces en estas comunidades donde estamos los hispanos hay mucho más niños, hay mucha más vida, hay mucho más color, más música”, agregó Durán.

El rápido crecimiento de la comunidad hispana en este condado también se ve reflejado en los negocios latinos, que hacen la economía más diversa y fuerte.

Además, han permitido generar nuevas fuentes de empleo, ayudando así al estado a salir de la crisis económica que dejó la pandemia

“Es una de las ciudades de mayor crecimiento en el estado”, comentó Luis Rivera, dueño de negocio.