Personas con sistema inmunodeprimido primeras en recibir tercera dosis

Las personas que tienen problemas médicos con su sistema inmunológico se les recomienda que tomen en cuenta la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID 19, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC así lo ha recomendado.

Hasta el momento se ha dado a conocer que las personas inmunodeprimidas serán las primeras en obtener la aprobación del gobierno para recibir el refuerzo o la tercera dosis de la vacuna y eso podría suceder en poco tiempo.

¿Qué es un sistema inmunodeprimido?

Las personas inmunodeprimidas, son aquellas que sufren de alguna enfermedad y su sistema inmune reduce la capacidad para enfrentar las infecciones u otras enfermedades, estas personas pueden presentar enfermedades como diabetes, cáncer, desnutrición, sida o algún trastorno genético, también entran dentro de esta categoría las personas que son sometidas a tratamiento como radioterapia, trasplantes de células madre o trasplantes de órganos, lo mismo quienes toman medicamento que puedan comprometer el sistema inmune.

La CDC indica que, por el momento, la tercera dosis solo será para personas en estas condiciones y quienes hayan recibido las vacunas de Pfizer y Moderna.

Se recomienda que cuando salgan las clínicas de vacunación de la tercera dosis, las personas que tengan algún tipo de enfermedad como las anteriormente mencionadas acudan a su médico para ver si son elegibles para la aplicación de esta dosis de refuerzo, que es lo que ha recomendado la FDA y CDC.

Los adultos mayores podrían ser el siguiente grupo después de los inmunodeprimidos.

Las personas que han creado conciencia sobre el incremento de contagios están haciendo lo correcto, como es el caso de la señora Espinoza, quien señaló que ella es una persona positiva al VIH y haré su parte para protegerse y proteger a la comunidad.

“Yo me puse la vacuna Pfizer y hasta ahorita todo ha salido bien, no me he sentido mal, están mejorando las vacunas para proteger a las personas que tienen la salud comprometida o una enfermedad, en cuanto me digan que salió la vacuna yo voy a ir inmediatamente”.