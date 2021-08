Sismo en Haití: alrededor de 1,300 muertos y 5,700 heridos al momento

(NOTICIAS YA).- El sábado 14, a las 8 horas con 29 minutos de la mañana, hora local, un terrible sismo de 7.2 grados Richter de magnitud sacudió a Haití. El epicentro, un pequeño pueblo llamado Saint-Louis Du Sud, al suroeste de la península.

En enero de 2010, un sismo, con epicentro a solo 96 kilómetros del de este sábado, dejó daños devastadores que no se han visto en ningún otro lado en el mundo. Entre 220,000 y 300,000 muertos, la cifra exacta aún no se conoce, y el país aún no se recupera.

Si bien este último sismo fue menos destructor, no deja de ser una tragedia sumada a todas las que ha vivido la historia reciente de este país.

Brave folks in Okap, #Haiti show the best of humanity by self-organizing brigades/work crews to help dig each other out of rubble from earthquake today. pic.twitter.com/hiKX2iBNQY

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) August 14, 2021