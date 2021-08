Bob Dylan habría abusado sexualmente de niña de 12 años

(NOTICIAS YA).- Una demanda presentada en la ciudad de Nueva York afirma que el legendario cantautor Bob Dylan abusó sexualmente de una niña de 12 años en 1965, según documentos judiciales presentados el viernes.

La mujer, hoy de 68 años e identificada en la demanda como “JC”, alega que “durante un período de seis semanas” el cantante “se hizo amigo y estableció una conexión emocional” con ella y, finalmente, la abusó sexualmente varias veces entre abril y mayo de 1965 cuando ella tenía 12 años.

En una declaración a USA Today, un portavoz de Dylan dijo el lunes que “la afirmación de hace 56 años es falsa y será defendida enérgicamente”.

Los abogados de JC afirman que Dylan se hizo amigo de JC “para reducir sus inhibiciones con el objeto de abusar sexualmente de ella, lo que hizo, junto con el suministro de drogas, alcohol y amenazas de violencia física, dejándola con cicatrices emocionales y daños psicológicos hasta este día”, dice la demanda.

La demanda afirma además que Dylan usó su condición de músico famoso “para ganarse su confianza y controlarla” y alega que abusó sexualmente de ella en su apartamento del Hotel Chelsea en la ciudad de Nueva York.

Un abogado de JC se negó a explicar a CNN cómo llegó ella a conocer a Dylan y no dio más detalles sobre la naturaleza de las denuncias de abuso sexual.

“La denuncia habla por sí sola. Comprobaremos todas las acusaciones en un tribunal de justicia”, dijo el abogado Daniel Isaacs. “La denuncia se presentó después de mucha investigación y una minuciosa revisión y no hay duda de que ella estuvo con él en el Hotel Chelsea”.

JC, que ahora reside en Greenwich, Connecticut, dijo en la demanda que ha sufrido y continúa sufriendo “angustia, humillación y vergüenza mental grave y severa, así como pérdidas económicas” y busca daños compensatorios y punitivos por parte de Dylan.

Cabe destacar que la demanda se presentó un día antes de que expirara la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York el 14 de agosto de 2021.

Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesota, cumplió 80 años el 24 de mayo. Ha vendido más de 125 millones de discos durante su carrera, y algunas de sus canciones más famosas incluyen “The Times They Are a-Changin’”, “Like a Rolling Stone” y “Blowin' in the Wind”. Asimismo, cuenta con una mención especial del Premio Pulitzer y el Premio Nobel de Literatura.

*Con información de CNN

