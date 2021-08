Buscan eliminar programa anti-odio del Distrito Escolar de Coronado

(NOTICIAS YA).- CORONADO, Calif. - Grupo politico quiere eliminar el program "No Place for Hate" o "No Lugar para el Odio" del Distrito Escolar de Coronado.

El programa de la Liga Anti-Difamación (ADL) fue implementado a finales del 2020 en los planteles educativos de dicho distrito escolar, con la intención de erradicar el bullying.

"Es crear un ambiente en el colegio, escuela donde todos los estudiantes se sientan aceptados como son; no importa si es su raza, religión, orientación sexual", declaró Monica Bauer, Directora de alianzas estratégicas comunitarias de la Liga Anti Difamación. "Que haya un ambiente de aceptación y respeto".

De acuerdo con Bauer, ya son 200 escuelas en el condado de San Diego que han implementado dicho programa, liderado por estudiantes, obteniendo buenos resultados.

"El objetivo del programa es precisamente no dividir sino crear un ambiente donde todos sean aceptados", agregó Bauer.

Sin embargo, para otros como el republicano Carl DeMaio de Reform California, se trata de la "Teoría Crítica de la Raza" (CRT por su siglas en inglés); solo que es un programa con otro nombre. Las clases de CRT están diseñadas para explorar el impacto que ha tenido el racismo sistemático en nuestra sociedad.

"La teoría detrás de ese currículum está basada en la noción de que los Estados Unidos es un país sistemáticamente racista", declaró el ex politico Carl Demaio. "Que la gente que es blanca automáticamente tiene el privilegio blanco y son los agresores, mientras que los que no son anglosajones son las víctimas, sin importar lo que pase; divide a la gente".

Por lo que llevó a cabo este lunes un foro especial en el centro comunitario de Coronado para lanzar una campaña contra el programa "No Place for Hate" y las clases de CRT.

La mesa directiva del Distrito Escolar de Coronado se reunirá de nuevo el 19 de agosto, y se espera que opositores se manifiesten para exigir que reconsideren y eliminen dicho programa.