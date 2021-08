El gobernador de Texas Greg Abbott da positivo a COVID-19

(NOTICIAS YA).- A través de un comunicado de prensa, el gobernador de Texas Greg Abbott confirmó que dio positivo a coronavirus.

Abbot permanecerá aislado en la Mansión del Gobernador y, segun asegura el comunicado, continuará realizandose pruebas diariamente.

Sobre el manejo del estado ante el repunte de casos de covid-19, afirma que Abbott esta en constante comunicacion con su personal, jefes de agencias y funcionarios de gobierno.

Abbott esta completamente vacunado y no ha mostrado síntomas, informaron sus oficiales.

De acuerdo al Houston Chronicle, el gobernador ofreció un discurso el pasado lunes en la noche donde asistieron más de 600 personas y donde no se observó las medidas de distanciamiento social o el uso de mascarilla.

Another standing room only event in Collin County tonight.

Thank y’all for the enthusiastic reception.

Let's keep this energy up and send a message that Texas values are NOT up for grabs in 2022. pic.twitter.com/wlPZyrHpx3

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 17, 2021