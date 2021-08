Evento de vacunación COVID-19 por parte de los Padres de San Diego

(NOTICIAS YA).-Los Padres de San Diego y el condado celebrarán un evento de vacunación la próxima semana y las primeras 150 personas que se vacunen contra COVID-19, recibirán un par de boletos gratis y una camiseta.

Las primeras 150 personas que se vacunen en Gallagher Square en Petco Park recibirán un par de boletos gratis para el juego del 8 de septiembre contra los Angelinos de Los Ángeles junto con una camiseta conmemorativa.

La clínica de vacunación se llevará a cabo el 24 de agosto en Gallagher Square en Petco Park, mientras los Padres de San Diego jueguen contra los Dodgers de Los Ángeles. Estará disponible de 1 p.m. a 5 p.m. para todos, y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. para aquellos con entradas para el juego.

