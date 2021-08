Inició el año escolar en las escuelas públicas de Jefferson

‘Bienvenidos a su salón, al año escolar 2021 - 2022’, dice la profesora Vicky Ortiz a sus estudiantes de cuarto grado de Foster. Un saludo emotivo para iniciar el año escolar en las escuelas públicas de Jefferson.

(NOTICIAS YA).-

Y es que desde hace más de un año no se veían filas como las de hoy a las 8:30 de la mañana de padres dejando a sus hijos en la puerta de la escuela.

‘Muy contenta porque los niños ya querían venir porque no aprenden igual en la casa’, dice Flor Gaitán, madre de familia. ‘Ya no quieren estar en la casa en las computadoras, ellos quieren ya convivir con los amigos’, agrega Mary Mota.

Y aunque las máscaras tapan sus sonrisas, nos dijeron las razones:

‘Muy feliz’ ¿por qué? ‘Para aprender nuevos números’, dice Gael, estudiante, mientras que Ciara dice que le emociona ‘hacer nuevos amigos, amigas’.

Pero para algunos padres la felicidad no es plena.

‘Un poco nerviosa porque he escuchado que ha habido más casos y me preocupa que se vayan a enfermar’, dice Maribel Vargas.

Este regreso a clases ha sido polémico por el uso del tapabocas.

‘Hay algunas restricciones mis amores, desafortunadamente tenemos que volver a usar mascarillas’, dice la profesora Vicky a sus estudiantes antes de iniciar actividades.

En algunos condados como Eagle y Jefferson los padres han hasta protestado por esta medida.

‘Si estamos triste con eso pero tenemos que seguir adelante con lo que nos toque’, opina Zulma, una madre de familia.

Mientras que Mary dice: ‘Yo pienso que si está muy bien, a mí me parece bien porque mucha gente no está usando cubrebocas y no está vacunado’.

Pero estas no son las únicas restricciones durante este nuevo ciclo escolar.

‘Todavía estamos en cohortes, vamos a tener los almuerzos en los salones para que los niños no vayan a la cafetería’, cuenta la profesora Vicky.

Las clases tendrán como máximo a 20 estudiantes, y a la hora del recreo también hay cambios.

‘No podemos tener la escuela llena al mismo tiempo en el patio de recreo sino grupos pequeños’, agrega.

Y no se permite que los estudiantes compartan los útiles escolares.

‘Especialmente porque los niños chiquitos se los ponen en la boquita’.

Y algunos padres también han tomado sus propias precauciones

‘Algunos de los padres que mandaban a sus hijos en los autobuses, comenzaron a traerlos ellos en persona’, puntualiza la profesora Vicky.

Todas las medidas necesarias con tal de mantener a los estudiantes a salvo y no volver a las clases virtuales.