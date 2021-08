Joven padre de 25 años fue asesinado en Wichita

(NOTICIAS YA).- Una familia hispana del sur de Wichita no encuentra explicación ante el asesinato de uno de los suyos. La policía logró el arresto de un sospechoso que enfrenta múltiples cargos, mientras amigos y familiares se enfrentan con la pérdida de Robertino Gomez, padre de un niño de tres años de edad.

El joven fue baleado el domingo 15 de agosto afuera de una residencia del sur de Wichita, donde se habían reunido amigos y familiares a celebrar el cumpleaños de su hijo.

¨De un minuto, de la nada pasó esto. De una alegría festejando a su hijo, pasó a una tragedia, y eso no se vale¨, dijo José Jesús Martínez Hernández, allegado de la familia Gómez.

Según Martínez, Robertino era un padre de familia muy sonriente y atento. ¨Era muy allegado a la familia, a su hijo. Él no tenía ningún problema con nadie. En realidad no se qué haya pasado ni por qué le hicieron eso a él. Él no se merecía esto¨, expresó Martínez con mucho dolor.

Según la investigación de la policía de Wichita, un hombre, identificado como Marcelo Ibarra, que había asistido a la fiesta salió de la propiedad. Según la policía, Robertino Gomez salió a ver cómo estaba Ibarra. Fue entonces cuándo ocurrió lo inesperado, testigos escucharon disparos. Gómez fue declarado muerto en la escena.

Marcelo Ibarra fue detenido y enfrenta múltiples cargos, incluyendo, asesinato en segundo grado, asalto con agravantes, y posesión criminal de un arma. Según la policía, Ibarra también tenía una orden de arresto pendiente del estado de Arizona. Ahora permanece en la cárcel del condado de Sedgwick.

Amigos y familiares de Gómez indicaron que lo recordarán como un padre amoroso. A él le sobreviven su esposa, quien está embarazada con su segundo bebé, y su hijo de tres años.