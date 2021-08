Madre de menor desaparecida teme por su seguridad

(NOTICIAS YA).- Yessica Vásquez Romero, fue vista por última vez el 3 de agosto en la escuela secundaria Leleck Elementary, su madre teme por la seguridad de su hija.

“Ella tiene solo 14 años, que se encuentre en manos equivocadas, que le pueda pasar algo en la calle. No tiene ninguna identificación, no tiene dinero para comer, entonces eso es lo que más me preocupa a mi”, explicó la madre de Yessica, quien optó no dar a conocer su nombre.

Vásquez mide unos 5 pies de altura y pesa aproximadamente 130 libras. Tiene los ojos color azul y el cabello castaño.

“Nosotros y la familia de Yessica estamos muy preocupados por el bienestar físico y emocional de Yessica Vasquez Romero”, expresó el oficial de la Policía de Montgomery, Carlos Cortés.

Por su parte, la madre de Yessica hasta la fecha continúa preocupada por la menor. “No duermo, no cómo pensando en ella. Que no se donde está, con quién. Estoy bien preocupada pensando qué será de la vida de ella”.

Por otro lado, las autoridades hacen un llamado de alerta a la comunidad ante los recientes casos de jóvenes desaparecidos.

“Es muy importante dejarle saber a la comunidad que si hay alguna persona adulta que tenga a Yessica en su residencia por favor contacte a la policía porque usted podría enfrentar consecuencias legales de no hacerlo”, agregó Cortés.

“Si alguien la mira por favor, reporte porque es la única manera en la que podemos ayudar a encontrarla”, comentó la vecina de Yessica.

Por su parte la madre de Yessica buscó dejar un mensaje a su hija: “Yo te amo, te extraño, te quiero”.

Si tiene información que ayude a dar con el paradero de Yessica llame al 240-773-5400. Recuerde que puede hacer la denuncia de forma anónima y en español.