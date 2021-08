Manifestantes se oponen a prueba de vacunación en San Diego

(NOTICIAS YA).- La vacunación y medidas de prevención que ya conocemos, siguen siendo la principal recomendación de autoridades de gobierno y expertos de salud, pero una con la que no todos los residentes están de acuerdo y que hoy rechazaron frente al edificio del condado de San Diego.

“Todos debemos de tener la opción de decir no quiero eso o si lo quiero", comenta Nancy Rosales, asistente a la manifestación. Y lo que no quieren es ser obligados a recibir la vacuna contra covid-19. Cientos de personas se manifestaron frente al edificio de administración del condado de San Diego exigiendo mantener su derecho a elegir si vacunarse o no.

“Debe ser una opción para cada persona, cada persona debe escoger lo que le conviene. Es la libertad de este país y es la libertad de tener opción sobre su propio cuerpo", comenta Alejandra Mota.

Esa misma queja la llevaron hasta la junta de supervisores, con decenas de residentes expresando su oposición a las actuales medidas.

“Y especialmente para poder trabajar, ahora ya lo están tratando de hacer que para trabajo, hasta para poder salir a comer con su familia usted tenga que estar vacunado y poder mostrar prueba de que esta. Y esto puede llevar a muchas otras cosas.”

Libertad o no, autoridades de salud reiteran que son las personas que no han sido vacunadas quienes están en un mayor riesgo de infección y complicaciones por covid-19. El mes de junio registró un incremento de 41 por ciento en hospitalizaciones que para este mes ya es de 279 por ciento; de las cuales más del 90 por ciento son de personas que no han sido completamente vacunadas.

Autoridades del condado señalan que estos numeros seguirán creciendo en las próximas semanas a partir del número de contagios que crece persistentemente. No obstante, para los opositores de estas medidas de prevención, son las libertades y no los números lo que hay que tener en cuenta.

“Personalmente hemos sido afectados y hemos tenido familiares que han sufrido del covid y eso, pero eso no me da a mi el derecho de demandar de que por ejemplo usted, vaya y se vacune si usted no quiere hacerlo.”