Mujer fallece tras realizar robo armado y una persecución policíaca

(NOTICIAS YA).- Una mujer resultó fallecida tras un robo armado que causó una persecución policial.

El Departamento de Policía de Arvada (APD) recibió varias llamadas sobre una mujer que se encontraba robando y amenazando al menos una persona con un cuchillo en una tienda Target, ubicada en la Kipling Street el martes 17 de agosto.

Arvada PD is investigating an officer involved shooting in the area of Kipling and the I70 Frontage Road. Please avoid the area. Updates will be provided here.

La sospechosa escapó a pie y los oficiales de policía la persiguieron por el área de Kipling y el camino de fachada de la Interestatal 70, cerca del American Hotel, de acuerdo con el detective Dave Snelling de la APD.

Tras encontrar a la sospechosa, quien intentaba escapar en un automóvil, los oficiales le dispararon, causando que la mujer se estrellara al oeste del camino de fachada. Posteriormente, fue pronunciada muerta en la escena.

Alrededor de las 2:42 pm, las autoridades confirmaron que la sospechosa era una mujer y que había fallecido. El área continuará cerrada hasta las 6:00 pm debido a la investigación que se está efectuando al momento.

The area will continue to be closed until 6pm. We will not be releasing any more information at this time. Officers involved have been placed on admin leave per policy and we can confirm the suspect is a deceased female.

