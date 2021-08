Senador republicano plantea la destitución de Biden por Afganistán

(POLÍTICA YA). – Un senador republicano sugirió a los demócratas que intenten destituir al presidente Joe Biden mediante la enmienda 25 de la Constitución debido a su manejo de la situación en Afganistán.

Biden defiende la salida de EE.UU. de Afganistán

Biden rechazó las críticas de aliados y adversarios sobre los eventos del fin de semana que dejaron a cientos de afganos corriendo desesperadamente tras aviones militares mientras transportaban a los estadounidenses a un lugar seguro fuera de la capital Kabul, tomada por los talibanes.

“Como presidente, soy inflexible, nos enfocamos en las amenazas que enfrentamos hoy en 2021, no en las amenazas de ayer”, dijo el mandatario durante un discurso que pronunció a la nación ante los últimos acontecimientos en la capital afgana.

Rick Scott, quien fue gobernador de Florida y ahora está en la Cámara alta, cuestionó si el gabinete de Biden debería destituirlo de su cargo.

“Después de los desastrosos acontecimientos de Afganistán, Debemos enfrentar una pregunta seria: ¿Joe Biden es capaz de cumplir con los deberes de su cargo o ha llegado el momento de ejercer las disposiciones de la Enmienda 25?”, escribió Scott en Twitter.

After the disastrous events in Afghanistan, we must confront a serious question: Is Joe Biden capable of discharging the duties of his office or has time come to exercise the provisions of the 25th Amendment? https://t.co/l1bFrUdZH9

— Rick Scott (@SenRickScott) August 16, 2021