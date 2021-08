Surge nueva fotografía de afganos huyendo del país abarrotados dentro de avión de carga de EE.UU.

(NOTICIAS YA).- En las últimas se dio a conocer una fotografía de Afganos huyendo dentro de un avión de carga de Estados Unidos, la imagen fue publicada por primera vez por el Defense One, muestra a las personas apenas con espacio para mover sus piernas.

En la imagen se observa a niños con sus biberones, adolescentes, mujeres y hombres que buscan refugio en otro país, pues ya no pueden estar en el lugar que los vio nacer, debido al conflicto.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/JH5Yrkwet4

— Defense One (@DefenseOne) August 17, 2021