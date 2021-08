Detienen a mujer hispana por presuntamente violar a un menor de 14 años

(NOTICIAS YA).- Autoridades arrestaron a Evelyn Gómez Gutiérrez luego de que el Departamento de Policía de Frederick fue contactado por el consultorio de un médico sobre una posible relación sexual entre el menor de 14 años y la acusada de 43 años.

“Se logró dar con este incidente porque cuando los niños van al doctor hay un cuestionario donde preguntan su de salud y una de las preguntas, en este caso fue bien clave, es si ha tenido algún tipo de relación sexual o activo sexualmente y el joven indicó que si y fue como inició la investigación", explicó el oficial Richard Molina.

Tras la investigación los oficiales determinaron que durante el transcurso del año pasado la acusada tuvo relaciones sexuales en varias ocasiones con el menor de edad. Ante esta noticia, residentes de la zona expresaron su descontento.

“Da demasiado asco, repugnante no se tienen palabras para describir eso, no se cree, es como de película”, opinó un residente de Frederick, quien optó no dar a conocer su nombre.

De acuerdo con el oficial Molina el menor tenía 13 años cuando habría iniciado el abuso. Agregó que la acusada no es familiar del menor pero que sí tenía contacto con el niño. Y han determinado que en estos momentos no existe razón para creer que hay víctimas adicionales.

“Es importante llevar a sus hijos a sus citas médicas rutinarias. En la oficina del doctor ellos tienen esa privacidad para expresarse”, añadió el oficial.

Por otro lado, la psicoterapeuta Gabriela Romo, indica que existen diversas señales de alerta para detectar el abuso sexual en niños.

“Si son niños más chicos y todavía juegan con sus juguetes vemos que los manipulan de una manera inapropiada, juegos sexuales por ejemplo. También notamos por ejemplo cambios en los estados de ánimo y eso tiene que ver con todas las edades, el niño se vuelve más retraído pareciera que está guardando un secreto, tiene como momentos de mucha angustia o enojo”, detalló Romo.

Es importante mencionar que el Departamento de Policía de Frederick cuenta con una Unidad de Servicios para Víctimas, con la que ofrecen ayuda gratuita independiente de su estatus migratorio. Puede contactarlos al 301-600-2101 donde le atenderán en español.