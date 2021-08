“Distritos Escolares no tienen autoridad para requerir el uso del cubrebocas” Ken Paxton

Ocho Distritos Escolares en el Valle del Sur de Texas recibieron una carta por parte del fiscal general del Estado de Texas Ken Paxton, entre los que destacan Edinburg, Brownsville Hidalgo y PSJA, por mencionar algunos, se dio a conocer que en el documento el fiscal anuncia que la restricción obtenida por estos distritos sobre el uso obligatorio del cubrebocas no tiene ningún efecto.

En el documento dice que los Distritos Escolares no tienen ninguna autoridad para requerir el uso del cubrebocas, pero a pesar de esta carta, algunas autoridades escolares han dejado muy claro que seguirán requiriéndolo por seguridad.

Las autoridades de Brownsville ISD de la escuela secundaria Faulk dio inicio al regreso a clases presenciales y requirió que todo el personal docente y trabajadores de la institución, así como los estudiantes usen el cubrebocas y sigan al pie de la letra las medidas de seguridad.

“Cuando entran a la clase les tomamos la temperatura, antes de que entren a la clase, si el niño tiene calentura se manda a la enfermería, ahorita no he batallado con los niños, ¿qué hacemos? Se les explica por qué es importante usarla arriba de la nariz y que no se la estén bajando”.

Esta escuela tiene una población estudiantil de 1,100 estudiantes siendo una de las más grandes del Distrito Escolar, el número de estudiantes es una de las razones por la que los administradores de la escuela decidieron seguir tomando medidas de seguridad contra el COVID 19.

PSJA también ha decidido seguir adelante con esta medida para poder proteger a los alumnos y a su personal para evitar el aumento de contagios por lo que requieren el uso de cubrebocas para todos.