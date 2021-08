(NOTICIAS YA).-En medio de la crisis de salud que no cesa, el vaticano se une al llamado para que el mundo entero se vacune contra la COVID-19.

¿Indeciso sobre la vacuna? Ahora más que nunca es importante tomar una decisión informada para vacunarte contra la coronavirus y así salvar tu vida, la de los tuyos y los que te rodean.

Estados Unidos pronto podría ver más de 200.000 nuevos casos de COVID-19 todos los días a medida que la variante delta se propague a un ritmo rápido, particularmente entre las personas no vacunadas, predijo el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Ahora en medio de la tercera ola de infecciones por coronavirus, Ad Council y COVID Collaborative; junto con el Papa Francisco, además de seis cardenales y arzobispos; suman sus voces de esperanza a la campaña "De Ti Depende"/ "It's Up To You" y ayudan a difundir confianza a nivel global acerca de las vacunas COVID-19 que salvan vidas.

La directora de desarrollo creativo de Ad Council, Tania Sanjurjo, dijo en entrevista con NoticiasYa que Google, Facebook, YouTube y más compañías grandes apoyan esta campaña global donde participa el Papa Francisco para dar un mensaje contundente a los no vacunados.

A través de la campaña, los líderes religiosos quieren hacerle saber al mundo que las vacunas contra la COVID-19 son seguras, efectivas y salvan vidas. También recordar que su decisión afecta a otros y “vacunarnos es un gesto amor a la comunidad”, dice el llamado del vaticano y las organizaciones.

Desde que inicio la vacunación, el pontífice ha defendido éticamente la vacuna y puso el ejemplo al recibirla durante el primer día de campaña en el Vaticano.

"Sabemos que 50% de la población hispana en Estados Unidos aún no se ha vacunado. Sabemos que con el aumento significativo de los casos debido a la variante Delta, que representa aproximadamente el 90% de los nuevos casos, es un momento crucial para seguir llevando esta información", agregó Sanjurjo.

"Las vacunas están aquí para ofrecer esperanza durante este momento de crisis."

¿Tienes preguntas sobre las vacunas contra la COVID-19? "De Ti Depende"/ "It's Up To You" tiene respuestas para todas (o casi todas) tus dudas en este momento de crisis y puedes encontrarlas en el sitio web oficial detidepende.org.

Cabe mencionar que toda la información está verificada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y disponible en siete idiomas.

"Para recuperar los momentos que echamos de menos, debemos empezar por informarnos", se lee junto a un emotivo video de la campaña.

Si aún te vacunas contra la COVID-19, ve a detidepende.org y descubre cómo la vacuna puede cambiar el rumbo de la pandemia y salvar millones de vidas.