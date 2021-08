Fallece el policía Jason Raynor tras casi dos meses de estar hospitalizado

(NOTICIAS YA).- El pasado 23 de junio, en Daytona Beach, el oficial de policía Jason Raynor fue disparado en la cabeza por Othal Wallace tras un enfrentamiento entre ambos. Desde entonces, el policía permaneció hospitalizado en estado crítico, sin poder despertar y con pronóstico poco optimista sobre su recuperación.

Estuvo acompañado por su familia en el hospital Halifax Health de Daytona hasta su último aliento. Minutos después, varios compañeros de Jason Raynor en la policía de Daytona Beach se reunieron fuera del hospital para honrar su memoria y hacer una vigilia.

With his family’s blessing, we regret to inform you that Jason Raynor - the Daytona Beach Police Department officer who was shot nearly two months ago - has succumbed to his injury.

