Gobierno de Biden bloquea acceso de Talibanes a fondos afganos en EE.UU.

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Joe Biden trata de impedir que los talibanes tengan acceso a millones de dólares tanto de ayuda estadounidense, como a las reservas del gobierno afgano en cuentas bancarias de Estados Unidos.

Senador republicano plantea la destitución de Biden por Afganistán

Impedir el acceso a reservas con base en EE.UU. y el recorte de ayuda en fondos son unas de las primeras medidas que tomará la Casa Blanca sobre el destino económico de Afganistán después de que los talibanes se apoderaron del control del país.

Afganistán ya es uno de los países más pobres del mundo y depende en gran medida de la ayuda estadounidense.

El Departamento del Tesoro tomó medidas para evitar que los talibanes accedan a unos $450 millones en fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegarán el próximo mes, informó la cadena CNN este miércoles.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen congeló además las reservas del gobierno afgano en cuentas bancarias de EE.UU., lo que impidió que los talibanes tuvieran acceso a miles de millones de dólares en instituciones estadounidenses.

ACTIVOS EN EE.UU .

Un funcionario de la administración de Biden dijo a CNBC este miércoles que los activos del Banco Central que tenga el gobierno afgano en EE.UU. no estarán disponibles para los talibanes.

Biden defiende la salida de EE.UU. de Afganistán

Eso incluiría cualquier cuenta administrada por la Reserva Federal y otros bancos estadounidenses.

Yellen tomó la decisión junto a funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, dijeron personas familiarizadas con las transacciones al diario The Washington Post.

"Los activos del Banco Central que el gobierno afgano tenga en Estados Unidos no estarán disponibles para los talibanes", dijo un funcionario de la administración en un comunicado.

Afganistán tenía alrededor de $9 mil millones en reservas a partir de la semana pasada y la Reserva Federal tenía $7 mil millones de los activos del país, dijo este miércoles Ajmal Ahmady, jefe del banco central de Afganistán que huyó del país.

Ahmady escribió en Twitter que espera que el Departamento del Tesoro de EE.UU. bloquee los activos del país y obligue a los talibanes a imponer controles de capital. Eso, a su vez, fomentará la inflación y devaluará la moneda local.

“Creo que los bancos locales les han dicho a los clientes que no pueden devolver sus dólares, porque DAB no les ha proporcionado dólares a los bancos”, escribió Ahmady. "Esto es cierto. No porque los fondos hayan sido robados o retenidos en la bóveda, sino porque todos los dólares están en cuentas internacionales que han sido congeladas”.

This thread is to clarify the location of DAB (Central Bank of Afghanistan) international reserves

I am writing this because I have been told Taliban are asking DAB staff about location of assets

If this is true - it is clear they urgently need to add an economist on their team

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 18, 2021