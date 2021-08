Maluma llegará al Madame Tussauds en Orlando

(NOTICIAS YA).- El famoso cantante colombiano acompañará en forma de cera a grandes artistas y estrellas en el Museo de Cera en Orlando Madame Tussauds.

Turismo en Florida se recupera casi a números pre-pandemia

El ganador del Grammy Latino 2018 por Álbum Vocal Pop Contemporáneo, Juan Luis Londoño "Papi Juancho" expresó su emoción en redes sociales sobre la creación de su escultura en cera que se exhibirá en 2022 en el Madame Tussauds de la ciudad de Orlando.

Siempre exaltando a la comunidad latina se refirió en su Twitter a "Esta va la la cultura!"

Maluma, con sus 27 años, ha trabajado con infinidades de artistas de talla internacional y ha pegado su música hasta en todas las edades.

PAPI JUANCHO EN EL MUSEO DE CERA..!!! 🚨🚨🚨

Esta va pa la cultura! @MadameTussauds

—

My wax figure will be at the World’s Greatest Wax Museum at Madame Tussaud’s in 2022. @MadameTussauds pic.twitter.com/sqRHrgKV9n

— PAPI JUANCHO. (@maluma) August 13, 2021