Venta en línea terminó en robo a mano armada en Arlington

(NOTICIAS YA).- La venta en línea de un celular fue la carnada que usaron dos individuos para robar a punta de pistola y cuchillo a un joven en Arlington. Las autoridades están tras la pista de los sospechosos.

La víctima y los dos sospechosos se reunieron en este parque para completar la venta de un teléfono que se planificó a través de internet, pero cuando el joven pidió ver la mercancía, los sujetos sacaron sus armas.

De acuerdo al reporte policiaco uno de los hombres sacó un arma de fuego de una mochila y le exigió a la víctima que entregara el dinero en efectivo mientras el segundo sujeto sacó un cuchillo. El robo ocurrió en la cuadra 100 de la calle Barton a eso de las 3:40 de la tarde.

“Este es un lugar que se ve sano y da miedo porque uno viene aquí a trabajar también. Yo pienso que son jóvenes que andan por estos lados haciendo eso. No van a estudiar ahorita y tenemos que tener cuidado, no asistir a citas así, no comprar cosas así", opinó José Ruíz, un trabajador que opera en la zona.

Por este caso, buscan a dos hombres descritos como asiáticos:

Sujeto 1: Joven asiático en sus 20 años que llevaba un suéter negro con capucha y una mascarilla negra y estaba manejando una bicicleta.

Sujeto 2: Joven asiático de entre 15 y 18 años con un suéter rojo y mascarilla negra. También manejaba una bicicleta.

El robo a mano armada no es el único incidente registrado en las inmediaciones del parque Butler Holmes en las últimas 24 horas. Al llegar al lugar del incidente nos encontramos con esta joven hispana que asegura haber sido víctima esta tarde de un robo en el mismo lugar. El hecho fue reportado a las autoridades de Arlington.

"Yo lo consideraba bien seguro. Yo casi en ningún otro lugar dejaba mi cartera por ahí. Especialmente si no veo mucha gente pero es la primera vez que pasa todo esto", dijo Nayerli Guzmán, víctima de otro robo. “Deje la cartera en la mesa y estuvimos un rato caminando y cuando volví sentí mi cartera vacía y me di cuenta que no estaba mi billetera. Buscamos y no la encontramos.”

Si tiene información sobre cualquiera de estos incidentes, se le pide que llame a los detectives al 703-558-2222.