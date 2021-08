VIDEO: Talibanes armados juegan en parque de diversiones tras tomar Afganistán

(NOTICIAS YA).-Talibanes armados juegan en atracciones de un parque de diversiones después de su toma de Afganistán y todo queda captado en video.

Una serie de videos surrealistas parecen mostrar a combatientes talibanes montando autos chocones y caballitos en un carrusel luego de tomar Kabul, de acuerdo co información de Yahoo Noticias.

El lunes, miles de personas invadían el aeropuerto de Kabul en un intento por escapar de los talibanes. Y los videos que circulaban en redes parecen mostrar a los combatientes armados disfrutando en un parque de diversiones.

En los clips se les ve divirtiéndose como niños en la atracción de los autos chocones:

Update: the Taliban has now taken over the bumper cars. pic.twitter.com/lbYTFEY3le

En otro, montando caballitos de carrusel:

Y un video más muestra como los combatientes prueban el gimnasio en el palacio presidencial de Afganistán, añadió el medio de noticias:

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021