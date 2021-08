Amenaza de bomba cerca del Capitolio, evacúan varios edificios

(POLÍTICA YA). – La policía del Capitolio investiga este jueves lo que llamó “una amenaza de bomba activa” desde un camión estacionado cerca de la Biblioteca del Congreso, y ordenó evacuar al personal de un edificio de oficinas de la Cámara de Representantes.

También fue evacuada la Corte Suprema por el incidente, de acuerdo a un portavoz del tribunal.

En su cuenta de Twitter, la policía del Capitolio advirtió al público a que “por favor manténganse alejados de esta área”, mientras revisa el lugar, donde también están presentes agentes de la policía de Washington, algunos de los cuales tenían máscaras de gas.

"Esta es una investigación activa de amenaza de bomba", escribió el USCP en Twitter.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.

Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021