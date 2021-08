Amenaza sobre la región capitalina genera evacuaciones

(NOTICIAS YA).- Ante la amenaza de una posible explosión las autoridades emitieron una alerta de evacuación a los edificios cercanos a la Biblioteca del Congreso, lo que afectó a los negocios ubicados sobre la calle 2 dentro de la capital.

“Llamaron por teléfono y dijeron que había una bomba que teníamos que salir, solo dijo el jefe apaguen todo y vamos, estuvimos toda la mañana y toda la tarde afuera recién como a las 3 regresamos. Digamos que esto es normal en esta parte de aquí, tenemos que estar sabedores que es un lugar de riesgo y que en cualquier lugar tenemos que estar preparados para salir", comentó una trabajadora de la zona que tuvo que ser evacuada.

Sin embargo, otros hispanos que se encontraban en el área de los museos cercanos a la Biblioteca del Congreso, donde se registró la amenaza de bomba vivieron una situación diferente.

“La gente sigue con su vida, visita el museo e ignora completamente lo que está pasando de este lado. Como que si no estaba pasando nada. No se veía mucho movimiento. No sentí temor. Sentí que todo estaba bajo control", comentó Elena Castillo, residente de Hyattsville.

“Nosotros fuimos al museo de air and space y allí todo estaba normal, solamente afuera habían camiones como si estuvieran en alerta las autoridades. Creo que el ambiente político está tan enrarecido que estas cosas son algo que preocupa y las autoridades deben estar al pendiente de estos hechos aislados que pueden suceder en cualquier lugar", dijo Marco Juárez, residente de Hyattsville.

La orden de evacuación afectó a las calles cercanas a la Biblioteca del Congreso desde la calle 2 hasta la 4 y desde la calle a en el sureste hasta la calle Independencia también en el sureste.

La amenaza del explosivo también generó el cierre de vías en un perímetro de varias cuadras, pero a las 4:30 pm las autoridades informaron la reapertura de las mismas.