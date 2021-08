Autoridades de Salinas investigan dos incidentes de estudiantes sorprendidas por desconocidos

(NOTICIAS YA).- La policía de Salinas investiga dos incidentes en inmediaciones de la escuela César Chavez cuando desconocidos intentaron que los estudiantes se subieran a su automóvil por razones desconocidas.

La policía de Salinas aún no determina si se trató de la misma persona quien intentó que dos jovencitas se subieran a su vehículo, por ahora la policía pide que los padres de familias estén alerta a la situación.

Los dos incidentes ocurrieron en inmediaciones de la escuela César Chávez uno de los incidentes ocurrió hace pocos días involucró a una alumna de segundo grado.

Según la portavoz del distrito de Alisal el viernes 13 de agosto una niña que iba saliendo de su escuela, observó a un señor que parecía a su papá. La niña se acercó a esa persona y cuando se dió cuenta que no era su papá se regresó a la escuela. El señor le preguntó a la niña que si alguien había venido por ella y ella dijo que no, le preguntó si se quería ir con ella y ella dijo que no.

El otro caso que involucra una estudiante de sexto grado ocurrió el 9 de agosto.

Según la policía de Salinas la estudiante iba caminando a su casa después de clases y una persona en una camioneta blanca se aproximó a ella no sabe si es la misma persona del incidente anterior. El bajo la ventana y le ofrece a la muchacha que la puede llevar a su casa en su carro ella se rehúsa y corre a su casa y le avisa a sus papás.

Se desconoce si era la misma persona o la misma camioneta en las dos ocasiones autoridades y los distritos están alertas.

Los oficiales están ofreciendo más patrullas en las zonas escolares y están alerta tratando de localizar a esa persona.

Según la directora de información en las escuelas cuentan con controles de seguridad donde hay bastantes personas que están afuera observando que los niños se vayan a su casa con alguien de confianza.

La recomendación de las autoridades es que los padres hablen de sus hijos sobre los peligros que enfrentan.