¿Cómo votar en las elecciones para definir quién será el gobernador de California?

(NOTICIAS YA).- Por correo debió de haber recibido una boleta como esta donde le hacen dos preguntas:

¿Debería ser destituido o removido Gavin Newsom del cargo de gobernador?

Un voto no...significa que quiere que el gobernador siga siendo Gavin Newsom mientras que un sii...es para destituir al gobernador Newsom.

“La segunda [pregunta] en caso de destituir al gobernador, quien quiere que lo reemplace y hay una lista de candidatos bastante grande así que uno vota por un candidato para sustituir el gobernador en caso de que su fuera revocado,” explicó Rebeca Lee, representante del Registro Electoral del Condado de San Diego.

Si al menos el 50% de los votantes responden que no...Newsom continuará ejerciendo el papel de gobernador pero sí la mayoría de las boletas arrojan un si...el gobernador es destituido y el candidato con más votos lo reemplazará.

“Elder del área de Los Ángeles, es el que va adelante en las encuestas y los otros candidatos en realidad no figuran,” dijo Jesús Fimbres, analista republicano.

Según Five Thirty Eight, quien promedia encuestas políticas, Larry Elder lleva la delantera con el 19% de los votos. Un candidato que ha sido criticado por presuntos comentarios machistas.

“Elder es un conservador, pro-negocio y rechaza muchas de las medidas que se han tomado durante la pandemia,” añadió Fimbres.

Por su parte, el analista demócrata Ricardo Flores considera que la postura de Elder no favorecería a los Latinos.

“Hay cantidad de gente que dice yo no quiero la vacuna, no quiero la mascara, no quiero hacer nada para la gente, no creo que la pandemia existe y esos son los republicanos,” dijo Flores.

Opiniones sobre el manejo de la pandemia definirán estas elecciones.

“Los negocios pequeños han sido los más afectados por las malas políticas que ha tomado la administración de Newsom,” agregó Fimbres.

“El estado que está ofreciendo para la salud y la vivienda, Newsom nos ayudó,” señaló Flores.

Five Thirty Eight también reportó que encuestas muestran que el 48.% de los votos parecen estar a favor de que newsom permanezca en el poder mientras que el 47% desea destituirlo.

“Va a ganar es porque hacer un recall es porque alguien en su posición quebró la ley y el no hizo nada mal está tratando de ayudar este estado durante una crisis,” dijo Flores.

Al preguntarle a Fimbres sobre la posibilidad de destituir al gobernador Newsom dijo que es una elección “muy cerrada,”

“Como quien dice es un empate y todo va a depender de quien entregue sus boletas,” respondió Fimbres.

El voto en persona en su casilla asignada será del 11 al 14 de septiembre pero puede hacerlo antes en el registro electoral.

“Poner su boleta por correo ya sea llevarla a la oficina o a un buzón,” dijo Lee. “La otra opción es llevarla a una de las ubicaciones para dejar boletas hay 131 ubicaciones que están por todo el condado o traerla aquí al registro.”

Para información sobre horarios y sitios de entrega de boletas: ingrese aquí.