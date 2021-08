Distritos Escolares ya no dan los “10 COVID Days” y maestros se ven afectados

El panorama para muchos maestros se plantea desconsolador al no tener días de compensación por enfermedades como el COVID 19.

Con este regreso a clases del nuevo ciclo escolar muchos maestros han mostrado mucha preocupación ya se les ha informado que no serán pagados los días que falten por enfermarse de coronavirus, esta preocupación que se mantiene latente mientras estas últimas semanas se han dado a conocer en diferentes distritos escolares que los contagios por este virus siguen aumentando.

Nadie puede quedar excepto de contraer la enfermedad y son dos semanas que estarían en juego por no recibir el salario correspondiente esto viene a complicarse más por los maestros que son padres de familia.

Este es el caso de lo que sucedió hace una semana en el Distrito de Río Grande cuando todo el personal académico preparaba todo lo necesario para recibir a los estudiantes a tomar las clases presenciales, entre los docentes se encuentra la maestra Evelyn quien desafortunadamente tres de sus cuatro hijos están contagiados de COVID 19 t casia punto de salir de la cuarentena.

“Este año escolar no nos dieron los “10 COVID Days”, así que estos han estado contando de mis diez días que nos da al empezar el año y si se vuelven a enfermar mis hijos, si por cualquier razón tengo que hacerles “COVID Days” y ellos tienen que faltar a clases, pues no los puedo dejar solos ahí son días que tengo que faltar a mi trabajo no los puedo dejar solos”. Indicó Evelyn Salinas.

Los maestros que se encuentran en situaciones parecidas piden al Distrito Escolar que reconsidere otorgar los días de compensación.

Se espera que las autoridades escolares tomen en consideración este tipo de situaciones donde su personal se ve profundamente afectado por los contagios de COVID 19.