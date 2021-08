Los distritos escolares desafían la orden de máscara del gobernador DeSantis mientras el presidente Biden promete recursos pro-máscara

(NOTICIAS YA).-El gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva para evitar que los niños usen máscaras en la escuela, varios de los distritos escolares más grandes del estado continúan desafiando la política. El miércoles, los condados de Hillsborough y Miami-Dade adoptaron un mandato de máscaras para los estudiantes, que requiere una nota del médico para "optar por no participar" de la política.

Los nuevos mandatos de máscaras se producen un día después de que la Junta de Educación de Florida declarara que los condados de Broward y Alachua desacataban la orden del gobernador. Los miembros de la junta parecían mostrar mayor preocupación con el requisito de que un profesional médico se despida para que no se requiera que un estudiante use una máscara. Hasta el miércoles, la junta no ha convocado una reunión de emergencia para disputar ningún distrito que permita a los padres optar por no participar, que es la política adoptada por las Escuelas Públicas del Condado de Orange.

Podrian retener salarios

El superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dijo que apoya las cubiertas faciales después de escuchar a un grupo de trabajo médico. "Por las consecuencias asociadas con hacer lo correcto, sea lo que sea, lo usaré con orgullo como una insignia de honor", dijo Carvalho. En el episodio del miércoles por la noche de "Hannity" en el Fox News Channel, DeSantis afirmó que el presidente Joe Biden está enfocado en los temas equivocados mientras los problemas de seguridad nacional continúan volviéndose más tensos en Afganistán. "Tienes que preguntarte, ¿dónde están tus prioridades que estás tan obsesionado con este tema y tan obsesionado con quitar los derechos de los padres y dejar que Afganistán se queme, nuestra frontera que se queme y tantas otras cosas y nuestro país se derrumbe?" Dijo Desantis.

Estudiantes podríam ser transferidos a otras escuelas

El vicepresidente de la Junta de Educación de Florida, Ben Gibson, dijo que los superintendentes no deberían poder crear sus propias reglas.

“Los padres, y no el gobierno, deben tener la facultad de tomar decisiones sobre la atención médica de sus hijos”, dijo Gibson.

DeSantis parecía estar respondiendo al anuncio del miércoles del presidente Joe Biden, instruyendo al Secretario de Educación de los Estados Unidos para que investigue a los gobernadores que toman represalias contra los distritos escolares con políticas de máscaras.

"Por ejemplo, para el gobernador que quiere recortar el sueldo de un líder educativo trabajador que requiere máscaras en el aula, el dinero del Plan de Rescate Estadounidense puede usarse para pagar el salario de esa persona, el 100 por ciento", dijo Biden.

A partir del miércoles, todos los distritos escolares de Florida Central con mandatos de máscaras permiten que los padres opten por no participar, sin requerir la participación de un médico. Las Escuelas Públicas del Condado de Orange dijeron que solo alrededor del 5% de los padres de sus 210,000 estudiantes han “optado por no participar” de la política de máscaras.