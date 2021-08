 Manifestantes piden mejoras laborales para comunidades de color 

(NOTICIAS YA).-Decenas de personas protestaron a la afueras de la oficina del senador federal Jhon Hickenlooper para pedir mejores salarios para las personas de color, como hispanos, igualdad racial y más apoyo para combatir el cambio climático.

Los manifestantes llevaron carteles que decían frases como: “Empleos verdes y empleos de cuidado ¡ahora!”, exigiendo así mejores oportunidades laborales para la comunidad latina que reside en el estado de Colorado.

Navarro agregó que su organización está tratando de buscar más fondos para las personas que trabajan en la economía del cuidado, correspondiente a aquellos que se dedican a cuidar niños o a sus padres, para que así puedan ser remunerados por esa labor.

Igualmente, los manifestantes aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje al senador federal Jhon Hickenlooper y desearle una pronta mejora, luego que se diera a conocer que resultó positivo para el virus covid-19.

Sin embargo, los activistas resaltaron que esta es una muestra más de que la pandemia no ha terminado y que la variante Delta tiene ahora en ‘jaque mate’ a las comunidades, no sólo en el tema de salud, sino también el económico.

Por tal razón, aseguran que es sumamente importante que las personas cuenten con un buen empleo en este difícil momento.

Por otra parte, denunciaron que las comunidades se están enfermando por vivir cerca de refinerías y zonas donde no hay agua potable, solicitando ayuda económica para la lucha en contra del cambio climático. En especial, solicitan la aprobación de un paquete de más de 3,500 millones de dólares para dar solución a este problema.

"Está pasando mucho racismo ambiental, mucha gente de color está viviendo en lugares que no tienen agua limpia, no tienen aire puro. Por eso estamos demandando que necesitamos más dinero para esos problemas en nuestra comunidad", comentó Andrea Chiriboga-Flor, vocera de 9 to 5.