¡Más de $540 millones esperan por ti con Mega Millions y Powerball!

(NOTICIAS YA).- Los grandes juegos de Mega Millions y Powerball traen más de $540 millones a repartir este fin de semana. ¡No pierdas la oportunidad de convertirte en millonario!

Este viernes 20 de agosto a las 11:00 p.m. Mega Millions sorteará su acumulado de $256 millones, mientras que el sábado 21 de agosto a las 10:59 p.m. Powerball jugará $290 millones.

¡Recuerda que tienes hasta las 10:00 p.m. para comprar tus boletos ganadores! Los sorteos podrás sintonizarlos a través de tu pantalla de Univision.

