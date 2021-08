Miles de personas evacuadas por gran incendio forestal en California

(NOTICIAS YA).-El incendio denominado Caldor en el norte de California provocó la evacuación de miles de personas después de que aumentó más de 10 veces su tamaño en los últimos dos días.

El incendio forestal, que se registró el sábado alrededor de las 7 p.m. en el condado de El Dorado, a unas 60 millas al este de Sacramento, pasó de 6,500 acres el martes por la mañana a 65,474 acres el jueves por la mañana y está un cero por ciento contenido, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire. El incendio dejó a dos personas gravemente heridas y fue contenido en un cero por ciento.

#CaldorFire near Little Mountain, south of Pollock Pines in El Dorado County is 65,474 acres. Unified Command: @CALFIREAEU, @EldoradoNF, @ElDoradoSheriff

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 19, 2021