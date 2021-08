OnlyFans vetará la pornografía a partir de octubre por un interés mayor

(NOTICIAS YA).- OnlyFans vetará la pornografía o cualquier contenido sexualmente explícito comenzando el 1ro de octubre de 2021 para "garantizar la sostenibilildad a largo plazo de la plataforma y seguir albergando una comunidad inclusiva de creadores y fans". Esto sin importar que la marca ha acumulado una base de más de 130 millones de usuarios en gran parte para páginas de fans de suscripción orientadas a adultos.

La compañía con sede en el Reino Unido dijo que está realizando los cambios para cumplir con las solicitudes de sus socios bancarios y proveedores de pagos, según publicó la revista Variety.

Sin embargo, los creadores seguirán pudiendo publicar contenido que contenga desnudos "siempre que sea coherente con nuestra Política de uso aceptable". Los términos del sitio actualmente permiten la desnudez, excepto en el caso de contenido con desnudez pública grabado o transmitido desde una jurisdicción donde la desnudez pública es ilegal.

“OnlyFans sigue comprometido con los niveles más altos de seguridad y moderación de contenido de cualquier plataforma social. Todos los creadores son verificados antes de poder subir cualquier contenido a OnlyFans, y todo el contenido subido es verificado por sistemas automatizados y moderadores humanos ".

OnlyFans que comenzó en el 2016, esta semana lanzó oficialmente OFTV, un servicio de transmisión gratuito que no incluirá ningún material sexualmente explícito. OFTV presenta contenido original de más de 100 creadores de OnlyFans, que abarca fitness, cocina, comedia, salud, música y más. OnlyFans lanzó a principios de este año el servicio de transmisión a pedido, que ahora cuenta con una biblioteca de contenido de más de 800 videos.

