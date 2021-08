Toys "R" Us, Ulta Beauty y otras se unen a la tendencia y abren nuevas "minitiendas"

(NOTICIAS YA).-Toys "R" Us, Ulta Beauty, Sephora y otras marcas se unen a la tendencia de negocio y lanzan nuevas "minishops" dentro de tiendas departamentales para atraer nuevos clientes.

Pronto podrás comprar maquillaje Clinique y MAC en algunas tiendas Target, por ejemplo, de acuerdo con información de CNN.

La cadena Ulta Beauty abrirá minitiendas en agosto en más de 100 ubicaciones de Target en todo el país y en línea, lo que traerá más de 50 prestigiosas marcas de cuidado de la piel y cosméticos como Clinique, MAC Cosmetics y Smashbox a sus tiendas por primera vez.

Ast que la próxima vez que visites Target para comprar cereales, papel higiénico y champú, puede agregar un nuevo elemento a la lista: marcas de maquillaje de gama alta que no estaban disponibles antes.

Target anunció en noviembre pasado que se asociaría con Ulta en las tiendas. y dijo este miércoles que planea desplegar la tienda dentro de una tienda Ulta Beauty de 1,000 pies cuadrados en 800 ubicaciones en los próximos años.

"Sin embargo, muchos consumidores todavía no perciben a Target como un actor especializado en belleza y, como tal, se ha perdido el crecimiento dentro de la parte más premium del mercado", dijo Neil Saunders, analista minorista y director gerente de GlobalData Retail.

Sephora también está haciendo algo similar través de una colaboración con Kohl's

El rival de Ulta, Sephora, está programado para abrir cientos de mini tiendas Sephora dentro de Kohl's, a partir de este otoño, ya que también busca atraer a más consumidores, añadió el medio de noticias.

Toys "R" Us abrirá "minitiendas" dentro de Macy's

La icónica juguetería se asociará con la cadena para abrir "minitiendas" en más de 400 Macy's en todo el país a partir de 2022, anunciaron las dos compañías el jueves, según la publicación de Detroit Free Press.

Y a partir del jueves, los clientes pueden comprar juguetes de Toys R Us en Macys.com/toysrus y Toysrus.com.

"Cuando era un niño de Toys" R "Us, no podría estar más emocionado de traer esta querida marca que muchos de nuestros clientes conocen y aman en Macy's en línea y en nuestras tiendas en todo Estados Unidos", dijo Nata Dvir, directora de comercialización de Macy's

La mascota de Toys R Us, Geoffrey the Giraffe, dará la bienvenida a los compradores a las nuevas tiendas, que se construirán dentro de las tiendas Macy's.

Cabe recordar que Toys R Us se declaró en bancarrota en marzo de 2018 y cerró todas las tiendas en todo el país. Luego, en 2019, la compañía regresó con nuevos propietarios y abrió dos tiendas.

Y ahora, se une a la tendencia de las minitiendas: "Nuestra asociación con Macy's marca el muy esperado regreso de Toys" R "Us en los EE. UU. y cambia el panorama minorista al combinar dos queridas marcas minoristas para los consumidores de todo el país de una manera completamente innovadora", Yehuda Shmidman, presidente y director ejecutivo de WHP Global y Toys R Us, dijeron en un comunicado.

Las tiendas de los centros comerciales emergentes cerraron a principios de este año, y WHP Global, una empresa de gestión de marca, también anunció que adquirió una participación mayoritaria en Tru Kids, la empresa matriz de las marcas Toys R Us, Babies R Us y Geoffrey the Giraffe.

El presidente y director ejecutivo de Macy's Inc., Jeff Gennette, dijo que la categoría de juguetes es un área de crecimiento y, con la asociación, espera que "quintuplique" el tamaño del negocio de juguetes de la cadena de tiendas departamentales.

Target se asoció con Disney para abrir minitiendas: The "shop-in-shop”

Como parte de la colaboración con The Walt Disney Co., Target abrió sus primeras minitiendas Disney en todo el país en 2019. Y en 2020, abrió 40 ubicaciones más con una variedad de más de 450 artículos, según información del diaro tu18jax.

Las minitiendas de Disney, que estan cerca de la ropa y los juguetes de los niños; son de 750 pies cuadrados cada una y estan ambientadas con música, exhibiciones interactivas, oportunidades para tomar fotos y un área de descanso donde las familias pueden ver clips de películas de Disney.

Además cuentan con más de 450 artículos, incluidos más de 100 exclusivos.

Target también lanzó los productos de la línea de Disney en su sitio web.