Aplicarán vacunas gratis de COVID-19 a estudiantes de Southwestern College

(NOTICIAS YA).-El colegio Southwestern colaborará junto con la clínica San Ysidro Health para proporcionar a los estudiantes vacunas COVID-19 gratuitas y otros servicios de salud esenciales a partir de la próxima semana.

A partir del lunes, San Ysidro Health ofrecerá a los estudiantes de Southwestern College tanto vacunas COVID-19 como equipo de protección personal, incluidas mascarillas, para aumentar las tasas de vacunación y la concienciación de los estudiantes. Los estudiantes también tendrán acceso a pruebas de VIH gratuitas. El objetivo de la colaboración es vincular a los miembros de la comunidad de Southwestern College con los servicios de apoyo social y de salud.

“A menudo hemos dicho que nuestra principal prioridad es la salud y el bienestar de cada miembro de la comunidad de Southwestern College”, dijo el superintendente / presidente Mark Sanchez. “Este es un ejemplo literal de hacer lo que podemos para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes. Comprometerse con una organización tan importante como San Ysidro Health es indicativo del poder de las asociaciones, las personas y la promesa universitaria".

We're partnering with @SanYsidroHealth to bring vaccines to the Chula Vista campus! Open to all Southwestern College students. No appointment necessary.

📅 Aug. 23, Aug. 26, Aug. 30, Sept. 2

🕗 8 a.m.-3:30 p.m.

📍 Student Union East pic.twitter.com/BTQjKmdWut

