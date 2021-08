Aumentan a nivel nacional las hospitalizaciones de menores por Covid-19

(NOTICIAS YA).- En todo el país, las hospitalizaciones de menores por COVID-19, están aumentando a niveles que no se habían visto desde enero, cuando a nivel nacional los casos y muertes se encontraban en su punto más alto según registros federales.

Desde mediados de esta semana, los centros médicos del país están cuidando de un promedio de 1,200 niños por día, en gran parte se atribuye a la variante Delta y porque algunos menores no son elegibles para la vacuna.

"Lo que le estamos recomendando a los padres es que utilicen las mascarillas para aquellos niños que no son elegibles para la vacuna", explicó la Dra. Ligia Peralta, especialista en Pediatría.

Menores de 12 años que no pueden ser vacunados aún están saturando las salas de pediatría de los hospitales.

Los estados de Alabama, Florida, Delaware, Louisiana y Oklahoma encabezan la lista con el mayor número de hospitalizaciones por COVID-19 entre menores de 18 años considerando sus poblaciones según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Estos casos están incrementando mientras pequeños regresan a clases y la batalla por el uso de mascarillas en las aulas se intensifica.

"Si van a estar en un lugar como la escuela, donde van a estar en contacto con más gente, yo creo que lo ideal es la mascarilla", comentó una madre de familia.

"Me siento bien usando la mascarilla porque me siento más seguro en la clase porque no, el COVID se esparce a todos los estudiantes", añadió un estudiante.

Se espera que para este otoño los menores de 12 años podrían ser elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19.