Autoridades de Leesburg tras la pista de un hispano por delitos sexuales

(NOTICIAS YA).- En Leesburg buscan a un hispano por presuntamente haber tenido contactos sexuales con un menor, usted podría ser clave para dar con su captura.

Yuri Orellana Gutiérrez presuntamente abusó sexualmente de un menor en Leesburg. A cuatro meses después de los presuntos contactos sexuales, el hispano continúa prófugo de la justicia.

Orellana, de 40 años de edad, es buscado por el Departamento de la Policía de Leesburg por cargos de delitos graves relacionados con ofensas sexuales contra un menor.

“Me da mucha tristeza porque cómo es posible que una persona hispana abuse de la inocencia de un niño”, comentó Carmen Espinoza, madre de familia de Leesburg.

“No me sorprende se de muchos casos aquí en Leesburg donde los mismos abusadores son parte de la familia es algo. Es un problema bien feo a veces no lo denuncian, no defienden la dignidad de los niños”, opinó Ana, una empleada de Leesburg.

Según la información oficial Orellana Gutiérrez presuntamente penetró con un objeto a un menor además de tener libertades indecentes con la presunta víctima.

“Es indignante, porque ahora vamos a pagar a todos porque ahora van a hablar de todos los hispanos. ojalá lo pudieran agarrar para que pague por lo que ha hecho”, dijo Nicolás Morán, un padre de familia de Leesburg.

Autoridades le piden a cualquier persona con información sobre este caso se comunique al (703) 771-4500. Puede hacer la denuncia de forma anónima llamando la Línea de Crimen de Leesburg al (703) 443-TIPS (8477).

También puede enviar un mensaje de texto con la palabra CRIMES al 274637 (CRIMES) y comience su mensaje con LPDTIP.

“Un llamado a la comunidad a que lo denuncie para proteger a los niños, a cuidarlos mucho para que no siga sucediendo. Arruinan la vida completa de una persona. Estos niños ya no van a poder ser felices o tienen muchos traumas", añadió Ana.

El departamento de la policía insta a víctimas de abuso sexual a que lo reporten inmediatamente. Para información sobre los servicios disponibles para víctimas en Leesburg llame al 703-777-6552.