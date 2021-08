Autoridades piden precaución con autobuses escolares de Wichita

(NOTICIAS YA).- Con el regreso a clases miles de autobuses escolares comenzaron a circular de nuevo por las calles de Wichita. Autoridades educativas quieren recordarle a los conductores las precauciones que deben tomar para que los estudiantes tengan un trayecto seguro.

Hay normas de seguridad que tanto conductores de vehículos, como los pasajeros de los camiones escolares deben seguir para evitar accidentes de tráfico.

¨Primeramente las luces que están encendidas, amarillo para llamar la atención y rojo para alto. Iigualmente, con las señales de alto que salen de los camiones todos los conductores deben estar en alto mientras los niños se embarcan en el camión¨, explicó Gerardo Pérez, transportista de la compañía First Student, que administra las rutas de autobús del distrito escolar de Wichita.

Cuando un chofer desplaza los señalamientos de alto, eso significa que hay que detenerse porque los estudiantes están abordando, desembarcando, o cruzando la calle. A veces los camiones son un poco lentos y la gente se desespera. ¨Pero es muy importante no rebasar si las luces rojas y las señales de alto están afuera¨, insistió Pérez.

Según María Kury, vocera del distrito escolar de Wichita, el departamento de transporte de las escuelas públicas coordina alrededor de 2000 rutas diarias. ¨Son muchos estudiantes de los que nos hacemos responsables y por eso necesitamos todo el apoyo de la comunidad¨, dijo Kury.

Además de pedirle precaución a los conductores, los estudiantes también deben seguir las siguientes reglas:

Verificar la ruta del autobús antes de abordar

Prestar atención a las señales del conductor al abordar y desalojar el autobús

Portar cubrebocas en el autobús por mandato federal

Y demostrar buen comportamiento a bordo

¨Cuando estamos cruzando las vías del tren el camión debe estar callado para que el conductor oiga si viene un tren o no, porque a veces las luces de los trenes no funcionan bien y no avisan¨, explicó Pérez.

No todos los niños califican para utilizar el transporte escolar. Generalmente, aquellos niños que viven en un radio de 2.5 millas de cercanía a la escuela deben ser transportados por cuenta propia.

Padres de familia pueden contactar al servicio de transporte escolar al número 316-832-9231, para obtener más informes sobre las rutas de sus hijos. También, pueden utilizar la aplicación First View para monitorear en vivo el trayecto de los autobuses.

Cualquier persona que tenga preguntas puede comunicarse con la vocera del distrito a través de su página en español de Facebook.