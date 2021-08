(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- A partir de esta medianoche todos los residentes del condado de Santa Cruz deberán cumplir la nueva orden de departamento de salud para el uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados debido al aumento de casos de COVID-19. Varios propietarios de restaurantes del condado de Santa Cruz han dicho que no tiene ningún problema al seguir con esta regulación y esperan que los clientes tengan la misma actitud.

El propietario del restaurante El Jardín en Santa Cruz dice que está de acuerdo con los lineamientos que el condado de Santa Cruz ha impuesto y así lo han hecho desde el comienzo de la pandemia a través de los meses. Siempre ha pensado que el uso de máscaras ha sido una herramienta de control de la enfermedad y evitar que se propaguen los contagios.

Esta orden requiere que todos los negocios agencias públicas y privadas tengan la señalización adecuada para que tanto empleados como clientes usen el cubrebocas en recintos cerrados; así estén vacunados o no.

La orden también aplica para reuniones en casas. Según la oficial de salud del condado de Santa Cruz esperan que todos puedan cooperar con la orden pero si no es así se multará o hasta se podría revocar la licencia de los negocios que no cumplan con las regulaciones. Esta orden se debe a que desde hace dos semanas el condado de Santa Cruz está en la tapa roja y se observan en promedio 63 casos de COVID al día y más ahora con la variante delta es más contagiosa pero no es más letal. Se está exigiendo el cubrebocas porque hasta ahora los niños son más vulnerables por no tener esta posibilidad de vacunación.

Además se necesita que más personas se vacunen. El 68 % de residentes ha tenido al menos una dosis, 60 % totalmente inmunizados.

Una vez los contagios en el condado de Santa Cruz haya disminuido la región podría regresar a la etapa moderada.

