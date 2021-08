El Condado Clark anuncia mala calidad del aire por el resto de la semana

(NOTICIAS YA).- El Departamento del Medioambiente y Sustentabilidad del Condado Clark emitió una alerta por la mala calidad del aire desde el jueves 19 de agosto hasta el domingo 22 de agosto debido a los altos niveles de humo y ozono en el área.

Los índices de la calidad del aire varían entre PM2.5, lo cual significa que son dañinos para grupos sensibles y con problemas respiratorios y 03, que representa una buena calidad del aire. Varias zonas del condado están experimentando una calidad de PM2.5, según el Índice de Calidad del Aire (AQI por sus siglas en inglés).

We’re under a #VegasAirQuality smoke advisory through the weekend. Expect ozone and PM2.5 (the small stuff) to reach the UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS range. If you have breathing sensitivities, best to avoid being outdoors. For our detailed forecast: https://t.co/8oDolj6rMX. pic.twitter.com/IJ5yT7wTYz

— Environment & Sustainability (@SustainClarkCty) August 20, 2021