Escapa de peligroso narcotraficante mexicano y pide asilo en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-Las mujeres resultan ser de las más vulnerables, ante la proliferación de la violencia en México y muchas de ellas hacen hasta lo imposible en su intento por sobrevivir.

Tal es el caso de una mujer que solicitó asilo político tras soportar dos años de amenazas y logró separarse y huir de su expareja, un sanguinario narcotraficante en México.

“Mucha emoción la verdad, siento mucha emoción que después de dos años de sufrimiento al fin voy a lograr cruzar,” comentó Martha, Exesposa de sicario.

Martha jamás pensó que llegaría con vida a pronunciar estas palabras. Esta mañana junto con su hijo y una maleta, recorrió por última vez el pasillo del albergue que le ayudó a esconderse de su exmarido, un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos México, dedicado al narcotráfico y tráfico de armas.

Desde hace dos años que huyó de Michoacán por violencia y amenazas de muerte, su expareja la ha buscado hasta el último rincón del país.

“Huyendo de ciudad en ciudad, primero cuando salí de Michoacán, me fui al DF, fue y me localizó allá, del DF me vine para Tijuana, me mandó un audio,” agregó Marta. “No creas que te vas a deshacer de mi hij…. aquí ando en Tijuana con gente y vas a ver pe…, ya sé dónde estás estúpida,” audio de expareja.

Audios como este han alimentado su temor de perder su vida ella y la de sus hijos en la frontera. Su objetivo era cruzar a Estados Unidos para reunirse con todos sus hermanos.

Una noche cuatro hombres armados irrumpieron en el albergue para llevársela, pero ella y los niños ya no estaban ahí, sino en un albergue de seguridad.

“Prácticamente nadie sabe dónde está ese albergue, ese es para casos inminentes y los atendemos así, nos han llegado casos así que ni aun así no los peores, tienen que ser peligrosos”. Dijo Alberto Rivera, Director de Albergue Ágape.

Martha pudo comunicarse con su familia en Estados Unidos y avisarle que quizá en unas cuantas horas, se reencontrará con ellos, ya que concluyó su calvario al ser llevada al instituto nacional de migración, quien se encargó de protegerla en sus últimas horas de calvario en Tijuana.